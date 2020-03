“La Puglia non è sola. Solidarietà e gesti concreti circondano la mia terra e le strutture sanitarie messe a dura prova dall’epidemia da Coronavirus” è quanto dichiarato dal Sen. Luigi Vitali, contattato per commentare l’iniziativa che lo coinvolge direttamente in relazione alla sua città, Francavilla Fontana. Da ieri sera, infatti, una facciata dell’Ospedale Camberlingo è illuminata con la bandiera Italiana grazie ad un’iniziativa congiunta dell’imprenditore locale Proto Benedetto e del Sen. Vitali. Quest’ultimo è in contatto con i sanitari del nosocomio per definire l’acquisto di apparati medici necessari per l’attività sanitaria. Il Sen. Vitali si è impegnato a devolvere al presidio della sua città l’indennità parlamentare di marzo. Ai sanitari che lo ringraziano per il generoso gesto, il parlamentare pugliese ha risposto: “Per quanto ognuno di noi faccia e potrà fare, sarà sempre poco rispetto al grande impegno profuso da voi medici e da tutto il personale che vi coadiuva in questa triste emergenza. Il mio gesto probabilmente non sarà isolato, ma avrò il piacere di tenere iniziative future per me e la mia coscienza”

