Di seguito una nota del consigliere comunale di Francavilla Fontana Antonio Andrisano, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale

A seguito dell’ordinanza emanata dal capo della Protezione Civile saranno trentatré i milioni di euro che arriveranno in Puglia e da destinarsi poi ai vari comuni.

La cifra di cui potrà beneficiare ogni comune e’ data dalla somma ponderata di due parametri, quali il numero degli abitanti ed il coefficiente che caratterizza la presenza degli indigenti;

a Francavilla F.na, ad esempio, dovrebbero giungere risorse rilevanti per € 310.622,79.

Allo stato, per quanto a mia conoscenza, le risorse non sono ancora nelle casse dei comuni ma sono comunque attese in tempi ridotti.

Tempi stretti, nel corso dei quali, si potrà procedere ad un censimento, o comunque ad un suo aggiornamento, che consenta di individuare la fascia dei bisognosi.

Quanto innanzi nella consapevolezza che la platea di coloro che oggi hanno bisogno si è purtroppo allargata, rispetto alle precedenti cerchie, proprio a causa dell’emergenza coronavirus.

Occorrerà, nel contempo, stabilire dei criteri per l’erogazione delle provvidenze e disciplinare la procedura per la presentazione delle domande.

Nelle prossime 24/36 ore, dunque, il settore Servizi Sociali di ciascun Comune sara’ chiamato ad un importante e delicato lavoro onde consentire di gestire e fronteggiare con tempestività ed efficacia l’emergenza economica che sta seguendo quella sanitaria.

avv. Antonio Andrisano

(Capogruppo FI Consiglio Comunale)