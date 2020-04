Tra i dieci consiglieri due donne e otto uomini: Sonia Mazzucco, Gustavo Desana, Andrea Cervellini, Camilla Zanichelli, Francesco Savio, Federico Giotti, Vincenzo Giaccoli, Matteo Balestra, Enrico Lombardo, Leonardo Nesa.

«I giovani e i commercialisti devono essere al centro della ripresa: è assurdo – ha spiegato De Lise – pensare di continuare a non ascoltare le loro istanze e non sfruttare le loro conoscenze in materia economica e fiscale. Faremo di tutto per tutelare colleghi e pmi, che costituiscono l’ossatura del sistema Paese».

I giovani commercialisti si riuniranno dal primo al 3 ottobre a Reggio Calabria per il 58° Congresso nazionale per discutere di: “Tutela dell’interesse pubblico: professionisti tra funzioni di controllo e legalità”.