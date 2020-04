Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 11 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.651 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 95 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 18 nella Provincia di Brindisi; 3 nella Provincia di Foggia; 15 nella Provincia di Lecce; 10 nella Provincia di Taranto; 1 caso di cittadino fuori regione; 4 casi la cui provincia è in corso di attribuzione. Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia2 nella provincia di Taranto e 2 di cittadini fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 29.463 test. Sono 249 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.904 così divisi: 913 nella Provincia di Bari; 260 nella Provincia di Bat; 334 nella Provincia di Brindisi; 724 nella Provincia di Foggia; 418 nella Provincia di Lecce; 218 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 12 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

In questo particolare momento storico, difficile per ciascuno di noi, Lo Strillone News e la sua editrice C.I.M. Edit Srls sono impegnati in un’altrettanto strenua battaglia per la sopravvivenza – considerate le difficoltà delle aziende e, di conseguenza, del comparto pubblicitario -. Lo Strillone News non ha mai percepito contributi pubblici, ma è sempre andato avanti unicamente contando sulle proprie forze e sulle capacità delle donne e degli uomini che ne fanno parte. Cosa che cercherà di continuare a fare, nonostante ora tutto sia quasi radicalmente mutato rispetto a prima. Offriremo ancora informazione di prima mano, verificata, gratuita, a portata di tutti. Senza trascurare segnalazioni per dar voce ai cittadini e curiosità. Chi vuole e può doni; chi non può, continui a leggere gratuitamente. Grazie comunque per il grande seguito che quotidianamente, qui e sui nostri canali social, ci tributate.