Di seguito una nota del Comitato spontaneo “Informazione ASL-BR corretta e trasparente su Covid-19”:

Il Comitato di tutela degli interessi diffusi “Informazione ASL-BR corretta e trasparente su Covid-19”, formatosi spontaneamente in data 24/3 u.s. tra i cittadini francavillesi, sull’onda della emergenza per l’epidemia da coronavirus in conseguenza della preoccupante carenza di informazioni sulla situazione epidemiologica di Francavilla Fontana, in persona del delegato Antonio de Franco, in data di ieri ha inoltrato Al Presidente della Giunta Regione Puglia – Bari ed Al Prefetto di Brindisi, richiesta di procedere alla SOSTITUZIONE del Direttore Generale dell’ASL Brindisi in uno con il medico responsabile Covid-19 incaricato oppure, in alternativa, di voler NOMINARE UN COMMISSARIO competente per la provincia di Brindisi per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Gli elementi che ci hanno portato a tanto sono: a) La situazione della epidemia in provincia di Brindisi che non da segni di voler diminuire in controtendenza rispetto al resto della Regione in cui ormai l’epidemia è in via di netta regressione. La provincia di Brindisi nell’ultima settimana ha evidenziato il 35% dei nuovi positivi della Puglia pur essendo solo il 9% della popolazione pugliese. b) La caratteristica del Covid-19 propria del brindisino che vede gli ospedali e le strutture socio-sanitarie convenzionate (san raffaele Ceglie, Il Focolare Ostuni e Brindisi, ecc.) come i centri di sviluppo dell’epidemia. Su 417 positivi in provincia di Brindisi, quelli di origine sanitaria sono almeno 250. Si può ben dire che laddove si dovrebbe curare e guarire, si è fonte di infezione ammalando la popolazione. c) L’aspetto più importante: se la dirigenza dell’ASL Brindisi non si è dimostrata all’altezza nella Fase 1, nella Fase 2 in cui la medicina territoriale e, quindi, la componente organizzativa, acquisira’ ancora più importanza, le cose saranno destinate a peggiorare.

Si rammenta come si sono registrati focolai all’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, al Centro di Riabilitazione convenzionato San Raffaele di Ceglie Messapica e per ben due volte successive e separate all’Ospedale Perrino, oltre in alcune R.S.A. di Ostuni e Brindisi.

Per il Comitato di tutela degli interessi diffusi

“Informazione ASL-BR corretta e trasparente su Covid-19”

Antonio de Franco