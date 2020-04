E’ il caso di fare chiarezza sugli spostamenti finalizzati alla cura ed accudimento degli animali situati nei fondi agricoli e nelle campagne. Anche a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, e coordinandone il contenuto con i DPCM, le circolari interpretative del Ministero della Salute, le risposte alle FAQ sui DPCM, nonché con la superiore e cogente normativa nazionale in tema di cura ed abbandono degli animali, la situazione che si ritiene si sia delineata è la seguente:



E’ possibile, ad una sola persona per volta, lo spostamento verso il fondo agricolo, oltre che per l’esercizio in forma hobbystica dell’agricoltura o per la cura delle piante, anche per la cura degli animali, siano essi animali d’affezione quali cani, gatti oppure animali di altro genere quali cavalli, galline, suini, etc, anche qualora detti animali non siano inseriti in filiera zootecnica.



Tale spostamento è, di regola, consentito al massimo una volta al giorno, fatta eccezione per quei giorni in cui vige espresso divieto di spostamento (come accade sovente nei giorni festivi).



Lo spostamento è possibile più volte al giorno qualora la cura dell’animale si concretizzi anche in specifiche esigenze di somministrazione, anche di medicinali, a causa di patologie. In tal caso, però, l’autocertificazione allo spostamento deve essere accompagnata da idoneo certificato medico veterinario che attesti la indicata esigenza.



In nessuno dei casi che precedono è consentito lo spostamento di più di una persona; il senso di tale disposizione è evidente: gli animali non possono diventare le incolpevoli vittime del COVID-19, venendo abbandonati nelle campagne privi di cibo e sostentamento, ma allo stesso tempo non è possibile servirsi di tale esigenza per aggirare le regole imposte dal periodo di quarantena e dalle esigenze di distanziamento sociale.