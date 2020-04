Di seguito una nota del consigliere comunale di Francavilla Fontana Antonio Andrisano (Fi):

Siamo alle soglie della “Fase 2”, quella della ripartenza, della ripresa e del graduale ritorno alla normalità, e sarebbe fondamentale per la Puglia riuscire a recuperare i 300 mln di € di vecchi fondi europei che potrebbero, così, aggiungersi ai 450 mln già previsti per la manovra anticrisi.

E’ fondamentale riuscire a riscattare la quota residua di programmi comunitari prevista per le misure del settennio 2007/13 che potrebbe essere utilizzata come nuova misura di sostegno garantendo il “reddito di ripartenza”.

Nella consapevolezza che la trattativa per il recupero di tali somme e’ già stata avviata e’ di tutta evidenza che, oggi più di ieri, la Politica tutta, ed in particolare i nostri rappresentanti regionali ed i nostri Parlamentari, uniscano le forze -indipendentemente dai colori politici- per portare in Puglia ed alla Puglia questo primo grande risultato.

avv. Antonio Andrisano

(Capogruppo FI Consiglio Comunale di Francavilla F.na)