Ci auguriamo che le notizie in nostro possesso in merito alla disposta sospensione, a far data dal prossimo 12 maggio, dell’esecuzione dei tamponi per i sanitari sia destituita di qualsivoglia fondamento e frutto di cattiva informazione.

Se dovesse, invece, aversi conferma che la già disposta programmazione e calendarizzazione dei tamponi dei prossimi giorni sia stata effettivamente sospesa si tratterebbe di un fatto di assoluta gravità che scoprirebbe la mancanza di una programmazione, progettazione ed organizzazione della locale Asl BR e ciò pur nella consapevolezza delle difficoltà di approvvigionamento in questo particolare momento.

A questo punto chiediamo e sollecitiamo, ancora una volta, un intervento del Presidente della Regione Puglia ormai non più rinviabile.

avv. Antonio Andrisano

(Capogruppo FI Consiglio Comunale di Francavilla F.na)

avv. Luigi Vitali

(Senatore della Repubblica FI)