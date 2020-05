Coi risparmi derivati dalla rinuncia parziale alle indennità, gli appartenenti al Movimento 5 Stelle hanno promosso un contest nazionale (su scala regionale) intitolato “Facciamo EcoScuola” per implementare l’eco-sostenibilità delle scuole. Tra quelli dei comuni del circondario è presente anche un bel progetto curato da Massimiliano Braccio – iscritto ai 5 Stelle e presidente del Consiglio d’Istituto del Secondo Comprensivo di Oria – riguardante la riqualificazione piazzale della scuola primaria “Camillo Monaco” dove sorgerebbe un campetto allaperto multi-sport (basket, volley, tennis) e forum eventi circondato da tribune in grado di ospitare fino a 200 spettatori. Per il progetto, i promotori hanno richiesto la somma 10mila euro (altrettanti li potranno raccogliere tramite sponsor privati, già dettisi disponibili) rispetto al fondo di 245mila euro destinati alla Puglia, per la quale i progetti presentati sono stati complessivamente 116.

La nostra idea-progetto mira alla rigenerazione di un grande spazio scolastico finora poco utilizzato (un grande piazzale in cemento di circa 1100 m²) riconvertendolo in un campo outdoor multi-sport (basket e volley) con tre tribune aventi una capienza totale di circa 200 spettatori; il piazzale, una volta riconvertito, potrà essere utilizzato anche come “forum eventi” dove poter organizzare, oltre alle manifestazioni scolastiche del nostro istituto (recite, concerti, feste dell’accoglienza, open-day, ecc…), anche manifestazioni culturali e tornei sportivi ad opera di associazioni attive sul territorio; un campo multi-sport, immerso nel verde, dove i ragazzi potranno svolgere liberamente attività sportive all’aperto; uno spazio, che rimarrà fruibile da tutta la comunità durante le varie manifestazioni pubbliche che si svolgono periodicamente nella nostra cittadina.

Ma come fare per sostenere (anche da fuori) il progetto oritano? Innanzitutto bisogna essere iscritti alla Piattaforma Rousseu, sulla quale – come noto – i Cinque Stelle assumono le decisioni più importanti, poi optare per il progetto connotato dal codice.Eccone la descrizione ufficiale:

