Come al solito siamo alle comiche!

Cinque consiglieri comunali, di cui uno in libera uscita, si sono lamentati della mancata possibilità data ai cittadini oritani di assistere allo svolgimento dei lavori di due commissioni consiliari.

Come si fa a non capire che l’accesso a un luogo fisico di consiglieri comunali, rappresentanti della giunta, funzionari comunali e un numero indefinito di cittadini comporta per forza assembramenti non consentiti e soprattutto pericolosi.

Si spieghi ai cinque sodali, di cui uno in libera uscita, che la pubblicità della seduta della Commissione è stata garantita ed assicurata come non mai con la pubblicazione, successivamente alla seduta, della registrazione integrale della seduta stessa sul sito web istituzionale. Questo il link http://comuneoria.media- service.it/streaming/download. html

Altro che segrete stanze!

Si dica ai cinque sodali, di cui uno in libera uscita, che in questa maniera si è garantita la massima trasparenza possibile. Qualcuno si ricorda che è stato fatto qualcosa di simile quando i cinque sodali hanno ricoperto la carica di Presidente di Commissione?

In realtà i cinque sodali, di cui uno in libera uscita, in passato se ne sono sempre infischiati della partecipazione del pubblico visto che durante l’amministrazione Ferretti non sono mai state pubblicate le convocazioni delle Commissioni.

Si ricordi ai cinque sodali, di cui uno in libera uscita, che la situazione che stiamo vivendo merita serietà e non il solito comico teatrino della politica oritana.

La Coalizione del Cambiamento