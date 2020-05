Cinque nuovi casi di positività al virus in provincia di Brindisi. La metà rispetto a quelli totali (10) registrati nella regione in riferimento a oggi (15 maggio) e riferiti nel consueto bollettino giornaliero dal presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro.

Su oggu in Puglia sono 2.110 test per e, come detto, 10 casi, così suddivisi: 1 nella provincia di Bari, 0 nella provincia Bat, 5 nella provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Foggia, 0 nella provincia di Lecce e 0 nella provincia di Taranto. Oggi non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 87.687 test. Sono 1.724 i pazienti guariti. 2.181 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.366 così divisi: 1.431 nella provincia di Bari, 382 nella provincia di Bat, 610 nella provincia di Brindisi, 1.121 nella provincia di Foggia, 507 nella provincia di Lecce, 275 nella provincia di Taranto, 29 attribuiti a residenti fuori regione ed 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Un caso registrato nella provincia di Lecce nei giorni scorsi è stato eliminato dal database in quanto doppio. Il totale dei casi di Lecce passa così a 507. Pertanto, il numero dei casi totali e degli attualmente positivi è incrementato di 9 unità.