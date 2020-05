Il Secondo istituto comprensivo di Oria “Monaco – Fermi” si è aggiudicato il contest “Facciamo EcoScuola” lanciato su scala regionale dal Movimento 5 Stelle – coi risparmi derivati dalla rinuncia parziale alle indennità – per promuovere l’eco-sostenibilità nelle scuole. Il progetto del Secondo comprensivo “Un campo per tutti” si è classificato al terzo posto su 116 partecipanti ed è rientrato appieno, quindi, tra quelli che saranno finanziati.

Ma in cosa consiste, dunque, il progetto? Nella realizzazione, nel piazzale in cemento della scuola primaria “Camillo Monaco”, di un campetto multi-sport all’aperto (basket, volley, tennis) più forum eventi, circondato da tribune in grado di ospitare fino a 200 spettatori. L’importo richiesto – e ormai ottenuto a seguito della votazione online dei giorni 14 e 15 maggio – è di 10mila euro sui 245mila destinati alla Puglia dal M5S. Un’altra tranche da 10mila euro giungerà, poi, da sponsor privati (Edilpref, Farina Automobili, Reale Mutua Assicurazione e Spina Sapori di Puglia) che consentiranno di perfezionare l’opera.

Oltre che un campetto multi-sport, il piazzale diverrebbe anche forum eventi in cui poter organizzare, oltre alle manifestazioni scolastiche (recite, concerti, feste dell’accoglienza, open-day, ecc..), anche iniziative culturali e tornei sportivi a cura delle associazioni sportive presenti sul territorio.

Il progetto oritano, insomma, è piaciuto abbastanza, tanto da aver convogliato a sé una discreta parte delle preferenze espresse dagli iscritti alla Piattaforma Rousseau (gli unici che potevano votare).