Ci si continua ad ammalare e, purtroppo, si muore ancora in provincia di Brindisi: sui 2.061 test effettuati nei giorni scorsi in Puglia, risultano riferiti a oggi (20 maggio 2020) 13 nuovi contagi, sei dei quali nel Brindisino. Dati un bel po' preoccupanti, che lo diventano ancor più se si considera che i morti – oggi, questo sì, dato attuale – per o con Covid oggi da queste parti sono stati due.

I 13 contagi sono suddivisi in questo modo: 1 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 6 nella Provincia di Brindisi; 2 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto; Per 1 caso è in corso l’attribuzione della relativa provincia di appartenenza.Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 95.895 test. Sono 2.027 i pazienti guariti. Sale a 478, invece, il numero di persone decedute, per un indice di mortalità pari al 10,8 per cento. I casi attualmente positivi sono 1.902.