Undici contagi sui dati riferiti a oggi in Puglia, tutti attribuiti alle province di Foggia e Bat. L’unica morte per o con Covid-19, però, ha riguardato la provincia di Brindisi e le restanti. Il numero dei guariti tocca quota 2.471. 1.513 sono i casi attualmente positivi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 106.873 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.479 così divisi: 1.473 nella provincia di Bari, 383 nella provincia di Bat, 651 nella provincia di Brindisi, 1.152 nella provincia di Foggia, 511 nella provincia di Lecce, 280 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione, 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Due casi nel Barese sono stati cancellati dal database.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 27-5-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/UAqT3