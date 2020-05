I carabinieri della Sezione radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato, per evasione, M.R., 45enne brindisino. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in una piazza del centro abitato, distante dal luogo di detenzione. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato riaccompagnato a casa, sempre in regime di domiciliari.

Gli stessi carabinieri della Sezione radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi, supportati e coadiuvati nella fase esecutiva da quelli dello Squadrone eliportato Cacciatori Puglia, nell’ambito di un servizio mirato, hanno denunciato a piede libero un 26enne brindisino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, in un garage di sua proprietà, è stato trovato in possesso di 7 piantine di marijuana dell’altezza media di 11 cm, coltivate in altrettanti vasi in una tenda da campeggio abilita a serra, allestita con una lampada alogena e ventilazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.E, ancora, militari del Nor di Brindisi e Cacciatori, a seguito di perquisizione hanno rinvenuto, in un casolare rurale abbandonato, un fucile tipo doppietta, calibro 16, con matricola e marca illeggibili, in discreto stato di conservazione, efficiente, privo del calcio, nascosto all’interno di una canna fumaria. L’arma è stata sottoposta a sequestro in attesa di far compiere gli accertamenti balistici del caso.