2447 test in 24 ore: cinque positivi alla Covid-19, patologia generata dal virus Sars-CoV2. Dei nuovi casi, uno è stato attribuito alla provincia di Brindisi, dove’è purtroppo stato anche registrato un decesso. I dati complessivi sono comunque così suddivisi: 0 nella Provincia Bat; 1 nella Provincia di Brindisi; 1 nella Provincia di Foggia; 2 nella Provincia di Lecce; 1 nella Provincia di Taranto.

Sale a 495 il numero di persone con Covid morte in Puglia, con un tasso di mortalità è pari all’11,1 per cento. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 111.946 test. Sono 2.590 i pazienti guariti e 1.395 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.481 così divisi: 1472 nella Provincia di Bari (1 caso eliminati da database); 381 nella Provincia di Bat (2 casi eliminati da database); 652 nella Provincia di Brindisi; 1153 nella Provincia di Foggia; 513 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

E prosegue anche l’indagine epidemiologica dell’Asl di Brindisi:

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 213 tamponi effettuati in Rsa, Rssa, Irccs, Crap, operatori Adi, Pta, Casa Circondariale, persone a domicilio e ospedali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 125 tamponi: 4 a operatori della Rssa Istituto Canonico “Rossini-Latorre”di Fasano, 1 a ospite della Crap “San Vincenzo”di San Michele S.no, 8 a ospiti e 6 a operatori della Casa Famiglia “Casa per la Vita”di San Pancrazio S.no, 4 a pazienti, 4 ad accompagnatori e 1 a operatore dell’Irccs “Eugenio Medea” di Brindisi, 14 ad ausiliari della Rsa Fondazione“San Raffaele”di Ceglie M.ca; 21 a operatori di Assistenza domiciliare, 24 a dipendenti e 2 a pazienti della Lungodegenza del Pta di San Pietro V.co, 4 a detenuti della Casa Circondariale di Brindisi, 32 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 57 a operatori sanitari e 31 a pazienti. I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 185. I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 12, tutti nel reparto di Malattie infettive.