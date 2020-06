Un nuovo caso di Covid-19 in Puglia, nel Brindisino e attribuito a quest’oggi, martedì 9 giugno 2020, su 2.461 tamponi effettuati. Un solo decesso, in provincia di Bari. Il trend positivo – nel senso di ottimistico – è dato dal fatto che nel Brindisino sono sempre più i comuni, a partire dal capoluogo, rientranti nella fascia più bassa di contagio, ossia quella da uno a cinque casi. No, il virus non è scomparso ma – almeno, stando ai numeri – sembra fare meno paura e soprattutto meno danni: nessun ricoverato in terapia intensiva. Attenzione, però: potrebbero esserci infetti asintomatici e le conseguenze del virus Sars-Cov2 – come riferiscono gli esperti – variano da soggetto a soggetto. La guardia e, con essa, le precauzioni non vanno abbassate.

Un solo decesso nella giornata odierna, in provincia di Bari.

Sale ad ogni modo a 526 il numero di persone positive al Covid-19 decedute dall’inizio dell’emergenza, con un tasso di letalità pari all’11,7 per cento.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 135625 test. Sono 3.373 i pazienti guariti e 613 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4512 così divisi: 1488 nella Provincia di Bari (un caso di ieri è stato eliminato dal database) 380 nella Provincia di Bat 654 nella Provincia di Brindisi 1116 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.