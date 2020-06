Un solo contagio Covid-19 in Puglia attribuito alla giornata odierna (11 giugno 2020), contagio che riguarda il Foggiano. 2.945 i tamponi registrati, certamente non pochi. Anzi, quella di oggi è la giornata col maggior numero di tamponi da marzo. Uno anche il decesso, che porta il numero dei morti complessivamente a quota 530, a conferma del tasso di letalità rilevato come delll’11,7 per cento.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 141.322 test. Sono 3.516 sono i pazienti guariti, 467 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.513 così divisi: 1.488 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 654 nella Provincia di Brindisi; 1.163 nella Provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.