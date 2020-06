Nella serata di mercoledì 11 giugno si sono riuniti tutti i partiti ed i movimenti civici presenti in Consiglio Comunale con i rispettivi Segretari e Consiglieri che si rivedono nell’area del Centrodestra.

Il confronto è stato lungo e proficuo nella certezza di essere nelle condizioni di poter modulare una proposta politica chiara, coerente e vincente, soprattutto in sintonia con la città.

Si è deciso di ricominciare a fare un percorso comune, di ricompattarsi in vista delle prossime competizioni elettorali, ad iniziare quelle regionali di settembre, per poi iniziare la lunga rincorsa per la riconquista di Palazzo di Città.

Alla riunione erano presenti, oltre ai segretari firmatari del presente comunicato, anche i consiglieri comunali dell’area.

È da qui che si riparte, uniti, compatti, per ridare lustro e dignità politica al centrodestra francavillese che tanto manca a tutti.

I segretari:

F.P.-Insieme Antonio Camassa

Forza Italia Mimmo Bungaro

Fratelli d’Italia Michele Iaia

Lega Luigi Semeraro

