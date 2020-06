Non sono stati registrati in Puglia, relativamente alla giornata di oggi (mercoledì 24 giugno), nuovi casi da infezione Covid-19: 2.790 tamponi eseguiti e purtroppo una vittima per o con Coronavirus, in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza nella nostra regione sono stati effettuati 168.388 test. Il totale dei casi rilevati è a quota 4.529, dei quali 177 sono ancora positivi, mentre i pazienti guariti sono 3089. I casi positivi sono così distribuiti: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella Bat, 659 nella provincia di Brindisi, 1.170 nella provincia di Foggia, 520 nella provincia di Lecce, 280 nella provincia di Taranto, 29 quelli attribuiti a residenti fuori regione.