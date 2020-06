Nessun nuovo caso d’infezione da Covid-19 registrato neppure oggi nella provincia di Brindisi, ed è il quinto giorno di fila. I tamponi attribuiti ad oggi in Puglia sono stati 1.896, con un solo contagio nel Tarantino. Nessun decesso per o con Coronavirus. Lo riferisce il consueto bollettino epidemiologico diramato dal presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni acquisite nel settore sanità: nel Tacco d’Italia, 170.284 test dall’inizio dell’emergenza.Complessivamente sono guariti 3.814 i pazienti, mentre sono ancora 173 sono quelli attualmente positivi. Il totale dei Covid-positivi in Puglia è di 4.530 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 659 nella Provincia di Brindisi; 1.170 nella Provincia di Foggia; 520 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.