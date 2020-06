Nessun caso e nessun decesso per o con Covid-19 attribuito su oggi alla Puglia sulla scorta di 843 test effettuati. Il bollettino continua, fortunatamente, a essere roseo, sebbene ora la principale preoccupazione – con gli ospedali che comunque restano efficienti, così come i loro reparti di terapia intensiva – sono i soggetti asintomatici. Se il virus abbia perso potenza o se il caldo stia dando una mano, sarà il tempo a dirlo, intanto comunque è bene non abbassare la guardia e attenersi alle regole di prudenza ormai note ai più.Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 175.811 test. Sono 3.843 i pazienti guariti. 145 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 659 nella Provincia di Brindisi, 1.170 nella Provincia di Foggia, 521 nella Provincia di Lecce, 281 nella Provincia di Taranto e 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29-6-2020 è disponibile a questo link.