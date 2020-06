“La quarantena non ha fermato la voglia di fare il nostro sport”: con questo spirito l’Asd Red Dragon dei maestri Bramato-Gelo-Pinto si è mossa dalla Città degli Imperiali per partecipare al Legio’s Summer Camp 2020, svoltosi presso la Asd No-Brake di Carovigno, sotto il magistrale coordinamento del responsabile settore contatto pieno maestro Peppe Nacci.Guest star dell’evento il pluricampione di S, D, C (sport da combattimento), conduttore televisivo e attore italiano Alessio Sakara, considerato ad oggi l’atleta europeo più longevo per quanto riguarda l’esperienza in U.F.C (Ultimate Fighting Championship); il maestro Sakara è stato il primo italiano a competere nella promozione statunitense U.F.C. , considerata la più prestigiosa in assoluto nel periodo dal 2005 al 2013, classificandosi ai vertici dei ranking mondiali.In ben tre ore di puro pugilato, il campione ha proposto ai molti atleti provenienti dall’entroterra brindisino e non solo, una serie di esercizi e combinazioni di indiscussa efficacia dettate dalla sua grande esperienza nel settore, mostrando una boxe pulita e di gran livello per tecnica e stile, come del resto dimostrano i suoi spettacolari incontri spesso terminati per ko.Con entusiasmo sia i piccoli dragoni di Francavilla che i senior, nonostante l’intenso caldo, che per tutta la mattinata si è fatto sentire, hanno risposto alle indicazioni del maestro SAKARA, impegnandosi nel seguire i suoi suggerimenti.A fine allenamento il maestro Bramato ha ringraziato di vero cuore il maestro Peppe Nacci per la possibilità concessa al team di Francavilla Fontana di partecipare al più importante eventodi questo tipo svoltosi in Puglia, evento che sancisce la ripresa degli SDC nel totale rispetto delle normative imposte dalle autorità per il contenimento del COVID19.

