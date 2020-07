Su 2.413 test effettuati, oggi in Puglia zero nuovi casi e altrettanti (zero) decessi: si tratta del nono giorno consecutivo a quota nulla, stando al bollettino diramato dal presidente della Regione Emiliano sulla scorta delle indicazioni fornitegli dal direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 180664 test. 3873 sono i pazienti guariti. 112 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi: 1.491 nella Provincia di Bari, 380 nella Provincia di Bat, 659 nella Provincia di Brindisi, 1.169 nella Provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database), 521 nella Provincia di Lecce, 281 nella Provincia di Taranto e 29 attribuiti a residenti fuori regione.