Quota zero per infezioni e decessi da Covid-19 oggi (domenica 5 luglio) in Puglia su 1.637 tamponi registrati nell’intero territorio regionale.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 188.242 test. Sono 3.881 i pazienti guariti. 110 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536 così divisi: 1.494 nella provincia di Bari, 381 nella Provincia di Bat, 660 nella Provincia di Brindisi, 1.169 nella Provincia di Foggia, 522 nella Provincia di Lecce, 281 nella Provincia di Taranto, 29 attribuiti a residenti fuori regione.