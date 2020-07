googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Per cause ancora da accertare, nel pomeriggio di ieri (6 luglio) il furgone a bordo del quale viaggiava si è ribaltato lungo l’autostrada A22 tra l’allacciamento con l’A4 e il casello di Nogarole Rocca, direzione Sud, in Veneto: non c’è stato purtroppo nulla da fare per Cosimo Di Lauro, brindisino 37enne, che si trovava lontano dalla sua città d’origine per motivi di lavoro. Il mezzo, di proprietà della ditta per la quale Di Lauro lavorava, ha sbattuto contro il guardrail per poi coricarsi su di una fiancata. Di Lauro è stato sbalzato fuori dall’abitacolo così come del resto il carico del furgone: vernici e utensili. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 37enne e prendersi cura degli altri due occupanti il mezzo, due colleghi di Di Lauro che non sembrano in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Verona, cui spetta ricostruire la dinamica del sinistro (non vi sarebbero altri veicoli coinvolti). La salma del brindisino è a disposizione della Procura di Verona.