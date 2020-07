googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Stamattina, si è recato in ospedale per altre cause, nulla che facesse sospettare un’infezione da Nuovo Coronavirus. Dopo il tampone di routine presso il “Perrino”, però, il paziente è risultato positivo. Si tratta di un turista, giunto nel Brindisino dalla Lombardia per trascorrervi qualche giorno di ferie, che a un certo punto ha avuto necessità di recarsi in pronto soccorso. Il paziente è stato quindi immediatamente trasferito in un’altra area isolata del nosocomio e sarà ricoverato in Malattie infettive. Ad ogni modo, non è grave né corre pericolo di vita. Dal bollettino odierno (7 luglio 2020) della Regione Puglia non è emerso questo nuovo caso, che presumibilmente sarà comunque attribuito alla Lombardia, ma dopo circa un mese di “tranquillità” relativa, in provincia di Brindisi si torna a fare i conti sul campo con il Sars-CoV2 a seguito dell’avvenuta dismissione di reparti dedicati e di centri post Covid.