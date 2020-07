Su mercoledì 8 luglio sono stati attribuiti in Puglia 2348 tamponi ed è risultato un solo caso positivo “relativo a un residente fuori regione”: potrebbe trattarsi del turista milanese in vacanza nel Brindisino, per la precisione in un noto villaggio di Ostuni, ricoverato ieri al Perrino di Brindisi dov’era giunto con sintomi non riconducibili alla Covid-19 ma poi risultato positivo al test. Non si sono registrati, invece, decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 193.757 test: 3.912 sono i pazienti guariti, e 78 sono i casi attualmente positivi, sui 4.536 casi che la Puglia ha totalizzato, così distribuiti: 1.493 nella provincia di Bari, 382 nella Bat, 660 nella provincia di Brindisi, 1.169 nella provincia di Foggia, 522 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 30 attribuiti a residenti fuori regione.