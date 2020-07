googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Su venerdì 10 luglio, in Puglia, si registrano quattro nuovi casi da infezione Covid-19 su 2.018 test effettuati: tre in provincia di Lecce (pare, una famiglia di Copertino rientrata dal Brasile) e uno in provincia di Bari. Non si registrano, invece, fortunatamente, morti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati nella regione 198.088 test, sono 3922 i pazienti guariti e 72 i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540, così suddivisi: 1.493 nella provincia di Bari; 382 nella provincia Bat; 660 nella provincia di Brindisi; 1.169 nella provincia di Foggia (un caso è stato eliminato dal database); 525 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto); 30 attribuiti a residenti fuori regione.