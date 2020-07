Il bollettino regionale di sabato 11 luglio recita: 1717 test effettuati, e un solo nuovo caso di positività alla Covid-19, relativo a un residente in provincia di Bari. Zero, invece, i decessi in tutto il territorio della Puglia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 199.805 test, sono 3924 i pazienti guariti e 71 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi: 1.494 nella provincia di Bari; 382 nella provincia Bat; 660 nella provincia di Brindisi; 1.169 nella provincia di Foggia; 525 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.