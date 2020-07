googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Su martedì 14 luglio il bollettino epidemiologico regionale “riferisce” di zero nuovi casi di positività al Nuovo Coronavirus sulla scorta di 2.661 test registrati. Nella giornata di oggi non sono stati neppure registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 204.917 test, con 3.926 pazienti guariti e 68 casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi in Puglia è di 4.541, cos’ ripartiti tra le province: 1.494 Bari; 382 Bat; 660 Brindisi; 1.169 Foggia; 525 Lecce; 281 Taranto; 30 casi sono attribuiti a residenti fuori regione risultati positivi al test effettuato in Puglia.