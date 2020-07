No si registrano su oggi, mercoledì 15 luglio 2020, nuovi casi d’infezione da Covid-19 né decessi in Puglia. Lo fa sapere il Dipartimento regionale prevenzione, sulla scorta di 2.496 test (tamponi rino-faringei) effettuati ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 207.413 test, 3.926 sono i pazienti guariti, 68 sono i casi attualmente positivi (dieci i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva, e 58 in isolamento domiciliare). Le vittime dall’inizio dell’emergenza sono 547.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio della pandemia è di 4.541, così suddivisi: 1.494 nella provincia di Bari, 382 nella provincia Barletta-Andria-Trani (Bat), 660 nella provincia di Brindisi, 1.169 nella provincia di Foggia, 525 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 30 attribuiti a residenti fuori regione.