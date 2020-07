Di seguito una dura presa di posizione politica da parte del consigliere comunale di Francavilla Fontana Luigi Galiano dopo che nei giorni scorsi le assise hanno deliberato a maggioranza la variante concernente “Ovile Scazzariello”:

“Nulla quaestio sulla regolarità amministrativa del cambio di destinazione d’uso, ma è dovere di un consigliere comunale controllare anche altri aspetti, e sopratutto verificare a chi l’Amministrazione Comunale sta dando la possibilità di trasformare un “ovile” in un “agriturismo” con tanto di hotel e piscina.

Ho depositato in aula visure camerali italiane e inglesi attestanti i bilanci e lo stato patrimoniale della società italiana che “formalmente“ ha presentato il progetto, ma soprattutto della società inglese che la controlla.

Il quadro emerso da questa documentazione è assolutamente sconcertante: società senza utili, con diverse centinaia di migliaia di euro-sterline di debiti, assolutamente non patrimonializzate, quella italiana che addirittura risulta dalla Camera di Commercio inattiva e che non ha presentato l’ultimo bilancio, mentre quella inglese risulta avere una sede legale fittizia (presso un affittacamere) e con oggetto sociale un “agenzia interinale“.

A questo vogliamo aggiungerci che il soggetto in questione non è neanche proprietario dell’ovile, quindi ci si chiede con quali risorse lo possa mai comprare (sic!).

Non si tratta di pettegolezzi da bar, ma di notizie apprese appunto da fonti ufficiali che creano una zona d’ombra enorme su queste società.

Ho depositato agli atti del consiglio comunale tutta questa documentazione perché tutti i consiglieri si potessero fare una propria opinione.

Respingo con forza la linea dell’amministrazione, secondo cui a loro poco importa di chi sia il soggetto in questione, perché ribadisco essere un principio fondamentale quello secondo il quale un sindaco, ma anche l’intero consiglio comunale, devono sapere a chi stanno rilasciando un permesso del genere, visto e considerato che se a fare una richiesta di cambio di destinazione d’uso in quella zona fosse stato un povero cittadino francavillase, gli verrebbe come minimo sbattuta la porta in faccia”.