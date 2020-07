Dalle cucine di alcuni dei più prestigiosi hotel 5 stelle luxury d’Italia al domicilio nelle case e nelle ville della Puglia il passo è stato relativamente breve per i francavillessi Giovanni Galiano e Roberta Pappadà, mente e cuore di Galipa Chef Delivery. Di cosa si tratta? È presto detto: se hai voglia di pranzare o cenare, degustando deliziosi piatti gourmet preparati a casa tua da uno Chef professionista e facendo bella figura con amici e parenti, non devi far altro che contattare Galipa. Dalle cucine di alcuni dei più prestigiosi hotel 5 stelle luxury d’Italia al domicilio nelle case e nelle ville della Puglia il passo è stato relativamente breve per i francavillessi Giovanni Galiano e Roberta Pappadà, mente e cuore di. Di cosa si tratta? È presto detto: se hai voglia di pranzare o cenare, degustando deliziosi piatti gourmet preparati a casa tua da uno Chef professionista e facendo bella figura con amici e parenti, non devi far altro che contattare Galipa.

Giovanni e Roberta, infatti, porteranno direttamente a casa tua la loro arte culinaria e dell’ospitalità: della prima si occupa Giovanni tratto forte dell’esperienza maturata nei prestigiosi ristoranti degli hotel 5 stelle Luxury Belmond Splendido di Portofino (nel quale è ospite fisso l’imprenditore francese Bernard Arnault, proprietario di Louis Vuitton, Fendi, Dior e Bulgari e di recente anche i Ferragnez), grand Hotel Des Iles Borremées (meta fissa di Hemingway) nella esclusiva cornice di Stresa sul Lago Maggiore, nonché della rinomata cucina del Kulm di St Moritz; della seconda si occupa Roberta – professionista del lusso che ha coccolato star di Hollywood (come Adam Sadler, Jennifer Aniston, Kate Moss, Kris Jenner, Dolce & Gabbana e Tom Ford) nei loro soggiorni presso il 5 stelle Luxury Belmond di Portofino – che è pure executive direct di Galipa.

Così, se da un lato, Giovanni si dedica, con passione e ricerca, alle selezione delle migliori materie prime, alla cucina e alle diverse possibili combinazioni di sapori, educando il cliente al gusto, incuriosendolo e in un certo senso viziandolo; dall’altro lato, Roberta si occupa della mise en place, mettendo in pratica la sua passione per il lusso e l’eleganza in tavola, selezionando accuratamente il meglio per soddisfare anche l’occhio, oltre che il palato, dei commensali in un mix di eleganza e minimal con lo sguardo sempre attento ai materiali, tipici della tradizione, e ai colori e profumi, parti integranti dell’esperienza offerta ai padroni di casa.

Chef e staff, insomma, diventano un tutt’uno con l’ambiente famigliare, in un connubio di intimità domestica, piatti gourmet ed eleganza non comune. Un’idea nata negli Stati Uniti, quello dello Chef Delivery, che Giovanni e Roberta – anche precedendo i migliori ristoranti stellati della Guida Michelin – hanno deciso di esportare in Puglia, per rendere ogni evento originale e unico, capace di sorprendere e soddisfare anche i palati più esigenti.

Per un’esperienza enogastromica che ha radici pugliesi, ma che contempla rivisitazioni e proposte anche più sperimentali, moderne ed innovative. Tra l’altro, il concept di Galipa di questi tempi assicura maggiore sicurezza, in quanto – con l’emergenza sanitaria ancora in corso – concedersi un pranzo e/o una cena sontuosi standosene tranquillamente in casa, tra gli affetti più cari oppure le amicizie più vere, offre indubbiamente maggiore tranquillità e affidabilità.

La qualità della cucina, l’impeccabilità del servizio: a casa propria esattamente come in un elegante ristorante gourmet.

Questo è Galipa Chef Delivery. Non resta che provarlo.