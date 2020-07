googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

All’alba di oggi 18 luglio 2020, in diverse località della provincia di Brindisi e Taranto, i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana (BR), con il supporto dei reparti territorialmente competenti, dello Squadrone eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo cinofili Modugno (BA), hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 indagati (8 in carcere e uno agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto pluriaggravato in concorso, tentata estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione aggravata in concorso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco (una anche clandestina) danneggiamento aggravato in concorso, danneggiamento seguito ad incendio, furto in abitazione pluriaggravato in concorso e reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nell’abusivo esercizio di attività finanziaria ed usuraria.Seguiranno dettagli.