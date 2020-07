La raccolta fondi per aiutare “Davidone, all’anagrafe Davide Andriulo (25enne picchiato selvaggiamente e ridotto in coma lo scorso 2 giugno) si è conclusa. Il salvadanaio messo in Piazza Umberto I dai gruppi organizzati ultras della Virtus Francavilla Calcio, Gruppo Alcolico, Gruppo Autonomo, Vecchie Maniere e Vecchia Guardia, è stato aperto alla presenza del papà dello stesso Davide, che dopo la terapia intensiva a Brindisi va incontro a un risveglio delicato e costoso in un centro specializzato in Calabria. La somma raccolta grazie all’aiuto dei cittadini di Francavilla Fontana è di euro 3.400,00. Con l’occasione i gruppi ringraziano tutta la cittadinanza ed anche il Giba per la sensibilità dimostrata nei confronti del loro amico e fratello tifoso.

