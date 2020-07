“Nel mentre gran parte delle forze politiche locali si affannano su temi mille miglia lontani dalla gente, e mentre la stessa maggioranza che guida Palazzo Imperiali si trastulla con iniziative destinate a patetici flop, nella Zona Industriale di Francavilla Fontana è avvenuto l’ennesimo tentativo di rapina nei confronti di un onesto operatore dei trasporti”.

A dichiararlo è l’ex senatore Euprepio Curto, che si dichiara assolutamente non sorpreso di quanto avvenuto.

“Non sono assolutamente sorpreso di quanto avvenuto – ha proseguito l’avv. Curto -, poiché essendo già avvenuti fatti simili, e non essendovi stata ad essi alcuna reazione né da parte delle forze politiche né da parte della pubblica opinione, conseguentemente era nelle cose che la delinquenza dovesse ritentare l’azione criminosa”.

E proseguendo. “Il fatto è che chi attualmente amministra la città, essendo del tutto privo di idee su come governare Francavilla, non trova di meglio che usare la tecnica del torcicollo, guardando al passato nella inconfessata speranza di trovare qualche motivo per delegittimare una politica che era, è, e rimarrà molto più autorevole dell’attuale anche a causa della evanescenza di quest’ultima. La quale, impegnata nella caccia alle streghe, lascia soli i padri di famiglia in cerca di occupazione, soli gli imprenditori che intendono promuovere azioni di sviluppo, soli i giovani in cerca di speranze per il futuro, nel mentre lascia alcuni propri dirigenti liberi di fare il dovuto e, molto più frequentemente, anche il non dovuto”.

E concludendo: “All’imprenditore vittima del grave atto, va tutta intera la solidarietà personale mia e del mondo politico e sociale che rappresento. A lui assicuro un impegno straordinario finalizzato ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza nella Zona Industriale di Francavilla Fontana. E pertanto, a tal fine, nei prossimi giorni chiederò un incontro alle organizzazioni rappresentative della Zona Industriale medesima, al fine di individuare una serie di iniziative immediate idonee a scongiurare il ripetersi del fenomeno.”