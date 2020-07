googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

Su quest’oggi, mercoledì 22 luglio, sono stati registrati in Puglia 2.421 tamponi e non sono risultati nuovi casi positivi alla patologia Covid-19, indotta dal virus Sars-CoV-2. Non risultano, per fortuna, neppure decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 221331 test, 3952 sono i pazienti guariti. Sono 56 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4456 così suddivisi: 1.497 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 669 nella Provincia di Brindisi; 1.171 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.