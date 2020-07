Sembrano solo un lontano ricordo i tempi in cui il consigliere comunale di Francavilla Fontana Luigi Galiano era sia assessore, sia per un periodo vicesindaco – in una maggioranza di centrosinistra – dell’allora primo cittadino Pd Maurizio Bruno (oggi a sua volta candidato al Consiglio regionale) col quale ha ritentato invano l’impresa di prendersi Castello Imperiali nel 2018. Le cose non andarono bene, dato che al secondo turno la spuntò Antonello Denuzzo a capo di una coalizione di liste civiche. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata e Galiano ha ricordato il suo passato nelle fila del centrodestra, sì da essere tornato a sostenere, per l’appunto, il centrodestra (è un ex An e un ex Udc) alle prossime elezioni regionali in programma a settembre. In particolare, Galiano, che in Consiglio comunale rappresenta il gruppo “Francavilla popolare Insieme Lega” sosterrà la sua collega consigliera Adriana Balestra, che del partito di Matteo Salvini, dopo aver lasciato la maggioranza dell’attuale sindaco francavillese Denuzzo, è una delle massime rappresentanti sul territorio e anche consigliera provinciale (eletta anche grazie ai voti dei suoi ex alleati). Tra i due, come conferma lo stesso Galiano nel suo endorsement, il feeling è scoccato circa un anno fa, proprio all’atto di costituzione del nuovo gruppo consiliare: «Abbiamo fondato il nostro rapporto sul confronto, sul reciproco rispetto e stima, che vanno ben oltre la politica. E oggi, che ti reputo veramente una mia amica – scrive Galiano a Balestra – potrei mai lasciarti da sola in questa tua avventura? Assolutamente no. Perciò, ti rinnovo il mio impegno e sostegno in questa scelta coraggiosa, ma non impossibile. Non per te. Alle elezioni regionali di settembre». Qualcuno sostiene che tra Galiano e Balestra vi sia già un impegno di massima per le prossime elezioni comunali, quando Galiano – non è un mistero – proverà a candidarsi a sindaco. Sino ad allora, però, ci sarà tempo. E, come la politica insegna e Galiano sa bene, avendo ormai una certa esperienza nel settore (prima candidatura nel 2006), fino ad allora potrà succedere tutto e il suo contrario…