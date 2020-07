Nella foto a corredo di questo post, due sindaci (uno dei quali ex consigliere regionale e deputato), un presidente del Consiglio comunale, un consigliere comunale, un segretario politico (oltre che ex consigliere comunale e assessore in pectore) e il marito di una consigliera comunale. Insomma, ce n’è abbastanza per sospettare per quanto fantasiosamente che – specie in vista delle prossime consultazioni in programma a settembre – qualcosa possa star bollendo in pentola. O magari no, si sarà trattato di un semplice caffè, con scambio di opinioni, chissà se anche politiche tra colleghi-amici al bar di un noto stabilimento balneare.

Sta di fatto che quest’oggi, Toni Matarelli (primo cittadino di Mesagne), Antonello Denuzzo (primo cittadino di Francavilla Fontana), Domenico Attanasi (presidente del Consiglio comunale di Francavilla Fontana), Antonio Andrisano (capogruppo di Forza Italia e consigliere più suffragato in assoluto alle scorse comunali francavillesi), Fabio Zecchino (segretario di Francavilla Fontana in Azione) e Domenico Truppi (marito della consigliera comunale di Francavilla Fontana Antonella Palumbo) si trovavano assieme, tutti alla stessa ora, in quel di Campomarino di Maruggio.

Ovvio: può non voler dire nulla di che sotto un profilo squisitamente politico, ma potrebbe anche voler dire qualcosina.

I protagonisti dello scatto – più di qualcuno dei quali è di casa proprio a Campomarino – di sicuro si parlano e hanno piacere a stare insieme, ed è già un dato di questi tempi non indifferente, considerato quanto la politica – a volte – possa e sappia essere divisiva, attentando persino ai rapporti interpersonali.

Un altro dato di fatto è come su quello stesso tavolino a ridosso della litoranea per San Pietro in Bevagna, quest’oggi “ballassero” un bel po’ di potenziali voti. Se in riva al mare si sia parlato soltanto del più e del meno o anche di prospettive elettorali, comunque, saranno il tempo e le consultazioni a comunicarlo con certezza…

Eliseo Zanzarelli