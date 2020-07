Annalisa Formosi, ingegnera francavillese e presidente dell’Ordine professionale di Brindisi, è stata designata rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Comitato di indirizzo della Zes Adriatica di Puglia e Molise. Dal 2019 presiede l’organismo di autogoverno provinciale della categoria e – laureata nell’indirizzo”Ambiente e territorio” a Potenza – è specializzata in Ingegneria civile, industriale e dell’informazione. Un’altra nomina prestigiosa, questa, che va ad arricchire un curriculum già ricco di riconoscimenti di spessore. Si ricorderà come, nel progetto Zes, seguito da vicino dal presidente Asi Brindisi Domenico Bianco, rientri anche Francavilla Fontana. Un motivo in più per augurare alla professionista un ottimo lavoro per la sua città e in generale per la buona riuscita di queste zone franche, che potranno attrarre investimenti in territori dello Stato storicamente – fatte le dovute e singole eccezioni in quanto a realtà imprenditoriali floride e consolidate – purtroppo depressi sotto il profilo economico.

googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');