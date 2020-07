Un nuovo anno accademico a dir poco impegnativo si è concluso mercoledì 29 luglio per gli atleti della a.s.d RED DRAGON di Francavilla Fontana (Br), che hanno brillantemente superato gli esami per il passaggio di cintura di karate e kickboxing svoltosi presso i campetti del centro sportivo Elia’s Sport Center sito in via x Grottaglie.Con determinazione e notevoli sacrifici i dragoni francavillesi hanno dovuto rimboccarsi le maniche per poter recuperare il tempo perduto durante il lockdown imposto dalle autorità per arginare l’emergenza legata al COVID-19.Ricordiamo infatti che l’associazione sportiva dei maestri Bramato-Gelo-Pinto ha interrotto le regolari attività nel mese di marzo, per poi riprendere gradualmente gli allenamenti a partire da maggio come da disposizioni emanate dalla Regione Puglia .“Sarà un anno che non dimenticheremo mai, costellato da nuovi successi agonistici e formativi (ricordiamo che da ottobre 2019 a febbraio 2020 la società francavillese ha partecipato non solo alle finali di campionato italiano di kickboxing W.K.F. svoltesi ad Andria (Ba) e alla prestigiosa XXVIII edizione della Coppa Magna Grecia di karate svoltasi a Grottaglie (Ta), ma ha preso parte a numerosi stage di point fighting e all’importantissimo incontro sul delicato tema del bullismo tenuto dalla scrittrice Caterina Sollazzo nel mese di febbraio), che ci ha segnato indelebilmente nel profondo a causa delle sue vicissitudini a livello mondiale, e che ci ha fatto apprezzare maggiormente il valore universale della nostra disciplina e quanto sia importante per l’essere umano preservare il diritto di fare sport in ogni sua forma, in quanto l’attività sportiva nobilita l’uomo e rende la vita degna di essere vissuta”. Con questa riflessione il maestro Bramato si apprestava a ringraziare il maestro Franco Passa giunto dalla vicina San vito dei Normanni in qualità di esaminatore, che con professionalità ha assistito i dragoni in questo importante momento di crescita sportiva.