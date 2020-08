Il piccolo showman oritano Vincenzo Alighieri si è aggiudicato, nei giorni scorsi, il premio “Giancarlo Aleandri”, contest internazionale organizzato da VMA Village Music Academy del maestro Vincenzo Capasso e dell’avv. Concetta Petti – musica, canto, ballo e recitazione – intitolato proprio alla memoria del maestro Aleandri, professionista noto per aver lavorato in Rai e Mediaset, scomparso di recente.L’evento si è svolto, nel rispetto delle norme di distanziamento, in Calabria (Scalea, Cosenza) nei giorni 26, 27, 28 e 29 luglio. I partecipanti sono arrivati da ogni regione d’Italia e dall’esteroVincenzo, col canto prima, con la recitazione poi, ha calamitato – come spesso gli succede – l’attenzione di tutti: dal maestro Enzo Campagnoli a Micaela, Valentina Docros, Charlie Rampino, Rino Villani, Michele D’Anca, Marco Mori, Andrea Puccied e diversi altri professionisti del mondo delle note e dello spettacolo.Il piccolo, grande artista in erba di Oria ha interpretato “Tu vuò fa’ l’Americano”, il suo ultimo inedito “Noi siamo il futuro”, “Un amore così grande” e ” ‘A livella” di Totò in versione cantata, il tutto sotto la direzione del prof. Adriano Patera dell’Accademia Direzione Musica di Veglie (Lecce).

Tra gli ospiti delle serate anche il prof. Enzo De Carlo, patron del “Cantagiro”.

I concorrenti, già con esperienze e provenienti da scuole di spettacolo molto importanti, sono stati tutti molto bravi ed apprezzati. Anche se alla fine, nel suo ambito, l’ha spuntata Vincenzo, che ora sarà impegnato a calcare diversi palcoscenici pugliesi. Tra non molto, lo si potrà gustare nuovamente sui canali Mediaset in qualità di protagonista in un programma per bambini e ragazzi già pubblicizzato in tv. In preparazione, inoltre, le nuove puntate del “Commissario Spiedone” del regista e attore Matteo Pedone, che vedrà protagonisti lo stesso Vincenzo e la piccola Ludovica. E poi… anche una novità sul grande schermo (cinema) nei panni di un “bambino speciale”.