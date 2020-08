“In questo momento, più di ogni altro, non c’è cosa più bella che far godere i bambini e i ragazzi degli spazi all’aperto che offre la nostra città. In qualità di docente ed educatrice di una delle scuole di danza di Francavilla Fontana sono stata entusiasta e, perché no, orgogliosa di portare le allieve in uno dei luoghi più belli del nostro paese. Da quando sono stati effettuati i lavori di manutenzione e ripristino, la villa comunale è tornata a splendere e i bambini sembrano entrare in un mondo favoloso! Nonostante il lavoro richiedeva delle attività un po’ diverse dal semplice ‘andare sulle giostre’, loro, piccole e grandi, hanno vissuto il set non solo come spazio di gioco ma anche come fine obiettivo dell’iniziativa, fare della nostra villa il nostro palco, la scena di un’arte, la danza, che ha luogo e tempi indefiniti.”

Queste le parole di Antonia Galasso, insegnante della Studio Danza Desiato di Francavilla Fontana, che con le sue allieve ha girato un video nella Villa comunale.