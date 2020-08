googletag.defineSlot('/21823520959/lostrillonenews-correlati', [[1, 1], [500, 450]], 'div-gpt-ad-1498835142353-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting(); googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1498835142353-0');

I carabinieri della Stazione di Fasano hanno tratto in arresto Antonio Viviani, 36enne di Campagna (Salerno), in transito da Fasano, poiché destinatario di un provvedimento di “cumulo pene con ordine di carcerazione e richiesta di revoca dei benefici”, emesso dal Tribunale ordinario di Salerno, dovendo scontare la pena residua di 2 anni, 10 mesi e 14 giorni di reclusione in relazione ai reati, tra gli altri, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato commessi nella provincia di Salerno dal 2008 al 2017. Nel medesimo contesto, è stato tratto in arresto poiché colpito da un provvedimento di “revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo”, emesso dallo stesso Tribunale ordinario di Salerno, dovendo scontare la pena di 4 mesi e 23 giorni per reati inerenti gli stupefacenti commessi in quella provincia nel 2011. L’arrestato, al termine delle formalità rito, è stato pertanto condotto nel carcere di Brindisi.