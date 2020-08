Appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles, martedì 11 agosto alle 21.30 a Oria in piazza Lorch impegnata in “Music Movies. Omaggio a Morricone”. Dedicato interamente alla musica per il cinema il concerto, organizzato dall’Amministrazione comunale di Oria in collaborazione con Oles, si arricchisce dell’omaggio al maestro Morricone a meno di un mese dalla scomparsa di uno dei più grandi compositori del Novecento, con una carriera costellata di successi e premi prestigiosi, spaziando dall’Italia a Hollywood e collaborando con registi come Tornatore e Tarantino passando per Mission di Joffé.Il programma del concerto, con ingresso limitato e regolato dalle misure anti-covid, prevede le pagine più belle della musica da film e brani celebri di Ennio Morricone, un viaggio musicale intenso che porterà a rivivere le grandi emozioni di “C’era una volta il west”, “Nuovo Cinema Paradiso” e di “Mission” (con Gabriel’s Oboe). Di Nicola Piovani riascolteremo le indimenticabili melodie del film “La vita è bella” e “Ginger e Fred”, di Henry Mancini la colonna sonora della serie televisiva Peter Gunn e il tema “The Pink Panther” (dal film “La pantera rosa” del 1964, con gli arrangiamenti di Roy Philippe), quindi di Luis Bacalov il nostalgico tema de “Il postino” (premio Oscar nel ’95 per la colonna sonora del film). Chiudono il concerto le note, immancabili, di “Schindler’s list” firmate da John Williams e di “Mission impossible” di Lalo Schifrin (arrangiamenti di Roger Holmes).

Dirige l’Orchestra Sinfonica Oles il maestro Eliseo Castrignanò. Dopo anni di esperienza come pianista collaboratore e maestro del coro in diversi teatri del mondo, Castrignanò ha studiato direzione d’orchestra con maestri di fama internazionale a Milano, Firenze e Copenhagen. Ora si dedica costantemente alla direzione, occupandosi indistintamente sia del repertorio operistico che sinfonico, collaborando con orchestre e solisti di fama internazionale. In qualità di direttore ospite ha diretto l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra della Provincia di Bari, l’Orchestra Rudiae, l’Orchestra Nuova Cameristica di Milano, l’Orchestra Vincenzo Galilei di Fiesole, la Florence Symphonietta di Firenze, la Danish Radio Symphony Orchestra di Copenhagen, l’Orchestra della Radio di Atene, la Kapu Bandi Orchestra di Helsinki, l’Orchestra Sinfonica di Bourgas. Collabora regolarmente con l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles, con programmi che spaziano dalla musica sinfonica al balletto, dalla lirica alla musica da film. Oles è una società cooperativa orchestrale che nasce nel 2017 con l’obiettivo di salvaguardare, potenziare e modernizzare l’importante patrimonio musicale costituito da quarant’anni di attività concertistica e operistica dell’orchestra leccese (già Orchestra Sinfonica della Provincia di Lecce e Orchestra Sinfonica Tito Schipa), in possesso della qualifica di Istituzione Concertistico Orchestrale. Avvalendosi di un finanziamento della Regione Puglia, OLES ha realizzato nel 2017 la “Stagione d’autunno” presso il Teatro Apollo di Lecce e, successivamente, la Stagione Lirica “Opera in Puglia” edizioni 2018 e 2019, il “Festival di Pasqua e Primavera” e le rassegne “Musica e Cinema” e “Al Chiaro di Luna”.