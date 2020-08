Direzione Francavilla, forza di maggioranza rappresentata da ben tre consiglieri in seno alle assise, non ha ancora il suo candidato consigliere (o consigliera) nell’ottica delle elezioni regionali dei prossimi 20 e 21 settembre. Se, infatti, il resto dell’Amministrazione guidata da Antonello Denuzzo sembra aver fatto quadrato attorno alla vice sindaca Maria Passaro, candidata con “Con” a sostegno di Michele Emiliano, i fittiani per antonomasia, capitanati nella Città degli Imperiali da Romeo Lippolis – già assessore al Bilancio, anche apprezzato, nell’ultima Giunta della Corte – per ora assicurano soltanto una cosa: sosterranno, per l’appunto, Raffaele Fitto. Per quanto concerne il sostegno da accordare a questo o quel candidato, a questa o quella candidata, ci sarà ancora da attendere qualche giorno: esattamente, il 22 agosto – come riferito dallo stesso Lippolis – data ultima per la chiusura e la presentazione delle liste. Con un’altra certezza comunque: la scelta ricadrà su di un aspirante consigliere collegato alle liste che sostengono Fitto, il quale si augurano diventi il prossimo presidente della Regione Puglia. La cosa neppure stupisce più di tanto, considerato che la maggioranza francavillese premiata dagli elettori nel 2018 è, di fatto, molto eterogenea, raccogliendo in sé correnti orientate a sinistra, al centro e a destra (come nel caso di Direzione Italia). Una convivenza, quella tra le diverse anime dell’Amministrazione Denuzzo, non sempre semplice ma finora giustificata dall’aderenza al programma e al civismo spinto (niente simboli dei partiti tradizionali, solo liste civiche di diversa estrazione) da cui, due anni fa, tutto trasse origine.