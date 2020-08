La decisione di sostenere la candidatura di Ivan rappresenta per AZIONE una naturale scelta, coerente anche con le ragioni profonde per le quali è nato il Partito. Ivan SCALFAROTTO è il candidato ideale. Egli, personalità di grande competenza, è certamente anni luce distante da populismi e sovranismi. Ed allora Vogliamo offrire al Popolo pugliese una terza via. Un’alternativa agli antichi fallimenti del Governo Fitto prima e della Giunta Emiliano poi. Per queste ragioni abbiamo con entusiasmo indicato i nostri candidati che correranno per lo scranno di consigliere regionale nella lista ” Scalfarotto Presidente”. Pertanto per la circoscrizione di