Il Circolo del Partito Democratico, in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia, convoca una CONFERENZA STAMPA di presentazione di Maurizio Bruno, Candidato nella Lista del PD, Collegio di Brindisi, per martedì 1 settembre p.v. alle ore 19.30, presso il Comitato elettorale in Corso Umberto, n. 12/A, a Francavilla Fontana.

Nel corso della CONFERENZA STAMPA, presieduta ed introdotta da Carmine Sportillo, Segretario del Circolo PD insieme con le componenti di Segreteria Alessandra Latartara ed Elisabetta Di Brindisi, il Candidato Consigliere Maurizio Bruno illustrerà e chiederà la condivisione dei propri impegni programmatici, a sostegno del Candidato Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.