La donazione è un atto di grande generosità, ma è anche l’occasione per un check-up. In questo periodo i donatori potranno essere sottoposti al test sierologico per verificare la presenza di anticorpi anti-Sars-CoV2, un’iniziativa promossa nell’ambito di uno studio del Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia. In caso di positività agli anticorpi verrà eseguito il tampone.

“Questo test sierologico per il Coronavirus – spiega Antonella Miccoli, dirigente vicario del Centro trasfusionale – si aggiunge all’esame emocromocitometrico completo e ai test per l’epatite virale B e C e per l’Hiv. Stiamo continuando a fronteggiare l’emergenza sangue – continua – e voglio rivolgere un appello a tutti i giovani per sensibilizzarli su questo tema: la donazione è semplice e sicura. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto e vengono rispettate tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti”.

Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 prenotando al numero 0831 537274. Prima di accedere sarà effettuato un pre-triage telefonico.

